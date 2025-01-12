Довольно странные выводы, когда местные жители задержали предполагаемого поджигателя в районе Ибарра-роуд.

Причиной невероятно мощных лесных пожаров на территории штата Калифорния мог стать обычный электропровод, который по ряду причин оказался оборванным. Такая публикация, рассказывающая об одной из предполагаемых причин сильных лесных возгораний в регионе вышла из-под пера журналистов Bloomberg.

В репортёрском материале озвучивается, что опора линии Eagle Rock Sylmar 220 кВ оказалась поврежденной, при внимательном обследовании которой был найден оторвавшийся электрический кабель.

Как прокомментировали в местной компании Edison, занятой в сфере энергетики, сейчас проводятся следственные действия под кураторством пожарной службы, пытающейся выяснить, могли ли пожары начаться из-за неисправного оборудования.









Как пояснили в коммерческой организации, точных доказательств, что именно упавший кабель мог поджечь траву, нет, но расследование всё равно будет продолжено.

Напомним, что пожары в окрестностях Лос-Анджелеса вспыхнули пять дней назад, когда утром 7 января были замечены первые масштабные очаги возгорания. Поспособствовали скорому продвижению огневого вала сухая погода и сильные ветра.









По данным статистических служб, буйство природной стихии огненного характера стало одним из самых дорогостоящих и разрушительных в истории пожаров в регионе. На день 12 ноября в округа Лос-Анджелеса выгорело 12 тыс. жилых строений. Ущерб от огня достиг цифры в 140-150 млрд. американских долларов.

Так же местные обыватели засняли «огненные» торнадо, способствующие продвижению огня через пожарные защитные периметры по воздуху.