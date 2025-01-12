Огненные торнадо опасны тем, что их не остановить даже широкой защитной полосой из песка и воды.

В Калифорнии лестные пожары переродились в ещё более опасные огненные торнадо, переносящие огонь на многие километры. Такое природное бедствие разбушевалось на просторах Калифорнии, где пожары до сих пор продолжаются. Соответствующие кадры загрузили в Сеть журналисты ТГ-канала «Shot».

В кадр местных жителей попал вихревой поток раскалённого воздуха, которому для образования достаточно лишь сильных воздушных потоков.

По последним официальным данным, языки пламени прошлись по 15 тыс. гектаров земной поверхности, затронув и постройки. В результате оказались разрушены 10 тыс. жилых зданий и построек.

Из-за продолжающей бушевать огненной стихии местным чиновникам пришлось отдать приказ на обязательную эвакуацию как минимум 300 тыс. местных жителей.

Напомним, что масштабные лесные пожары начали свое шествие по землям Южной Калифорнии ровно 5 дней назад, когда огненный вал начал стремительное распространение с района ЛА Пасифик-Палисейдс. Дальше стена из огня двинулась в направлении района Малибу.



Как заявил шериф Роберт Луна, занимающий должность в Лос-Анджелесе, местные природные пожары сродни удару ядерной бомбы, когда в воздух выбрасывается высокотемпературная волна, уничтожающая всё на своём пути.