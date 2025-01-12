Решить в ближайшее время проблему в данных населённых пунктах у ВСУ вряд ли получится.

Прогнозы Александра Сырского о замедлении российского продвижения после начала курской наступательной операции украинской армии не оправдались, и теперь вместо стопорения, ВС России наоборот набрали атакующий темп, создав реальную угрозу для массивного фортификационного узла, состоящего сразу из трёх крупных населённых пунктов городского типа: Краматорска, Дружковки и Константиновки в ДНР. Об очередных проблемах ВСУ рассказали журналисты британского издания Daily Express.

Почему ситуация действительно угрожающая, авторы публикации объяснили на примере Торецка, освобождение которого может произойти буквально со дня на день(по данным некоторых отечественных ТГ-каналов уже произошло).









Как только Торецк выйдет из-под контроля украинской армии, передовые группы российских штурмовиков приблизятся к южному сектору обороны ВСУ, расположенному в периметре города Константиновка.

Не лучше ситуация для украинского Генштаба в боях за Часов Яр, где может назреть полноценный котёл для украинской войсковой группировки между Александро-Шульгино, после чего начнется выравнивание ЛБС.





Потенциальный кураховский котёл. Источник: Блог "Русское оружие"

А мы напомним, что мало того, что в ВСУ не хватает простых пехотных штурмовиков, но свежее пополнение, мобилизованное насильно, не горит отправляться на передовую для атакующих действий, всячески саботируя подобны приказы, порой даже дезертируя. Поэтому резервы для стабилизации ситуации украинскому Генштабу взять неоткуда.