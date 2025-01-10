То ли дело приобретение Панамского канала, который окупится буквально за месяц.

США не получат достаточных преимуществ, если Дональд Трамп добьется покупки Гренландии. Соответствующего мнения придерживаются корреспонденты издания Politico.

Как убеждены авторы новости, и без Гренландии Североамериканское государство будет чувствовать себя достаточно хорошо. Тем более на острове уже есть объекты правительства Штатов. Речь идёт о космическом центре, оборудованном модулями раннего оповещения, сообщающими американским военным о военных целях, следующих через Арктику.

Есть и второй нюанс: ранее КНР захотели купить местное месторождение редкоземельных металлов, но Белый дом смог воспрепятствовать заключению сделки.









Как пояснил научный сотрудник Королевского датского оборонного колледжа Йон Рахбек-Клемменсен, Вашингтон и без того получает всё, что только захочет.

Поэтому в целях получения стратегических преимуществ Дональду Трампу нет нужды покупать остров и после содержать его. Этим и так занимается Дания.

А мы напомним, что Трамп прямо высказался в отношении того, что Дании не стоит думать о Гренландии словно это «её остров». А вот США Гренландия как раз больше всего нужна для обеспечения национальной безопасности.

Против получения в собственность Гренландии американским правительством ранее высказался французский МИД.