Потеря даже одной самодвижущиеся машины для украинских военных чувствительна из-за чрезвычайной редкости таких изделий на передовой.

Отечественный спецназ во время диверсионно-разведывательной миссии на передовой смог обнаружить и уничтожить хорошо замаскированного украинского робота. Об уничтожении самодвижущиеся роботизированной платформы, используемой как грузовой транспорт, рассказала редакция ТГ-канала «Южный фронт».









Как указано в сообщении, ценный робот не смог избежать ударов во время рейда к линии ЛБС военнослужащих специальной группы «Охотник», структурно входящей в 51-ю гв. армию ЮВО.









А мы напомним, что несмотря на помощь множества западных государств, делящихся с Киевом всеми возможными ноу-хау, в том числе и наземными дронами, каждая из таких колёсных или гусеничных единиц буквально для ВСУ наперечёт. Поэтому потеря одного робота достаточно серьёзно аукнется для отдельного украинского подразделения на данном участке ЛБС, потому что уменьшится возможность снабжать зону передовых окопов и защитных укреплений столь драгоценными снарядами и военным оборудованием. Тем более, в отличие от классических бензиновых машин, низкопрофильный робот, работающий на электродвигателе, куда менее заметен, чем обычный армейский транспорт.