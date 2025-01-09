Вероятно, трудно Владимиру Александровичу будет во время правления Дональда Трампа.

Во время очередной встречи на территории одной из крупнейших авиационных баз Германии «Рамштайн», куда прибыл Владимир Зеленский в надежде увидеться с Джо Байденом, решившим по итогу не лететь в ФРГ на фоне масштабных пожаров на родине, был объявлен финальный акт помощи украинской армии от текущей команды 46-го президента США. Об этом пишут журналисты «Страны».

В последний пакет военной поддержки ВСУ от администрации Байдена вошло вооружение на совокупную сумму в 500 млн. американских долларов, куда входят зенитные управляемые боеприпасы для систем ПВО, авиационные ракеты «воздух-земля», артиллерийские боеприпасы, электронные блоки для дооборудования F-16. Соответствующие позиции списка, которые получит вскоре Украина, назвал так же уходящий в отставку Ллойд Остин — глава оборонного ведомства Североамериканского государства.

Вместе с тем раздосадованный отсутствием на встрече Джо Байдена, украинский президент начал мероприятие с упреков, заявивший, что он весьма благодарен, что союзники передали комплексы ЗРК. Но этого слишком мало для сегодняшних нужд Украины. Поэтому партнеры Киева должны «вспомнить» и о тех поставках, которые были обещаны, но не были исполнены.

На Западе местная пресса проинформировала, что администрация Байдена не сумела использовать 3,8 млрд. долларов, одобренных Конгрессом для военной помощи Украине. Именно их должна отправить Киеву команда Дональда Трампа, если такое желание возникнет.