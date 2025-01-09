Ллойд Остин уходит в историческое прошлое, а кроме США никто из европейцев не хочет взять на себя роль флагмана в обеспечении Украины на бесплатной основе военной продукцией.

Скоро министр обороны в Североамериканском государстве поменяется. Такое обстоятельство может чрезвычайно серьёзно повлиять на координацию отправки различных типов вооружения для нужд украинской армии. Показным пессимизмом в отношении будущего снабжения ВСУ различным военным оснащением поделились с собственными читателями журналисты издания Politico.

Как подчеркнули в своей свежей публикации американские корреспонденты, сегодня на территории крупнейшей немецкой базы Рамштайн оказался руководитель Пентагона Ллойд Остин, который проведет финальную встречу в рамках своих полномочий с остальными западными союзниками. Главная тема заседания Рамштайна – оказание методом военных поставок помощи Киеву.









Но как отмечается особенно в статье, как только Остин покинет место в Пентагоне, никто не захочет взять на себя ведущую роль в снабжении Украины военной продукцией.

Ещё больший скепсис у новых европейских правительств, вынужденных слушать своего избирателя, который прямо сказал, что прежде всего интересы национальных государств, а затем военные интересы Украины.