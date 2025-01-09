Гусеничный робот может выполнять как функции транспортника, так и боевые миссии.

Серию колёсных беспилотных систем наземного типа «Депеша», оснащаемых дополнительными специальными блоками, передали отечественным боевым подразделениям. Успешная роботизация комплекса стала возможной благодаря защищенной программно-аппаратной системе под наименованием «Прометей».

Авторами-создателями колёсной автономной машины выступил конструкторский коллектив холдинга «Высокоточные комплексы», о чем сообщено в пресс-релизе госкорпорации «Ростех».

Согласно тактико-техническим характеристикам, робот «Депеша» может разгоняться до 30 км\час и двигаться по местности со сложным рельефом.









Из-за своей универсальности роботизированная платформа подойдет для различных военных миссий, от сугубо боевых до транспортировочных. В качестве последней опции есть возможность совершать перемещения на большие расстояния одновременно переводя груз до 200 килограмм. Подходит данный робот и для эвакуации раненых.

Все производимые роботизированные колёсные машины выпускаются в рамках уже оплаченного гособоронзаказа. Главными плюсами платформы являются её относительная дешевизна, мобильные размеры и многозадачность. Как пояснил топ-менеджер Ростеха Бекхан Оздоев, отечественные конструкторы создали целый набор спецблоков, способных сделать из любого российского танка, БМП, САУ – автономного робота. Соответственно подобное решение до минимума снижает возможные потери среди военных ВС РФ.