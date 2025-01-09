Программно-аппаратный гаджет не только блокирует рекламу благодаря ИИ, но и улучшает пинг.

Компания Asus показала первый в мире игровой роутер, одной из главных функций которого является встроенная программа для блокирования рекламы. Всё благодаря инновационным решениям программно-аппаратной оболочки, имеющей в качестве основного действующего элемента чип с ИИ.

Именно искусственный интеллект должен огнем и мечем пройтись по показываемой рекламе, подспудно разбираясь с нежелательным контентом и иными важными для геймеров проблемами. В последнем случае речь идёт об уменьшении игрового пинга и дополнительном повышении приоритета трафика, если последний именно игровой.

Естественно что новый гаджет от тайваньской компании имеет на борту, помимо ИИ и другие современные технические решения аппаратного уровня. Речь идёт о поддержке актуального и довольно передового протокола беспроводной связи Wi-Fi 7, обеспечивающего в идеальных условиях скорость соединения до 19 Гбит/с.

Но на этом хорошие новости заканчиваются, так как цена новинки кусается и довольно больно. Желающим купить роутер под наименованием ROG Rapture GT-BE19000AI придется заплатить 800 долларов. А ведь за эти деньги можно купить средний игровой системный блок.