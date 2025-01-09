Владимир Александрович натурально забывает, что дедушка Джо Байден через 2 недели уже будет находиться на пенсии и проблемы Зеленского будут лишь проблемами Зеленского.

Владимир Зеленский зря затеял очень опасную игру с блокировкой транзита российского газа через территорию Украины. Из-за таких неожиданных, но крайне неприятных для Европейского Союза трюков, украинскому государству следует ожидать уменьшения финансового обеспечения со стороны ЕС.

О действиях Зеленского, которые никак кроме как враждебными в отношении Евросоюза не назовешь, рассказывается в свежей публикации Forbes.

Американские журналисты уведомили, что как только украинский вентиль российского газа оказался установлен в положение "закрыть", цены на газ поднялись сразу на 4%. Причем ровно в тот самый момент, когда арктический холодный фронт начал движение в сторону стран ЕС.

И хотя весь мир постоянно говорит о глобальном потеплении, на территории Европы как минимум последние 9 лет зимой точно нет жары, а вот похолодание, в сравнении с прошлыми десятилетиями, точно наблюдается. Подстегивают новости о прекращении украинского транзита и цены на электричество, хотя суровые холода ещё не включились на полную мощь.

И самыми пострадавшими от действий Зеленского станут Австрия, Молдавия и Словакия. Но разумеется, рост биржевой цены на газ затронет и остальные европейские государства. Поэтому давление на Киев будет усилено многократно.

С такими действиями в отношении газового транзита, украинскому президенту нужно быть готовым и к полному игнорированию просьб об очередном военном пакете для украинской армии, со стороны ЕС.