Осталось дождаться, когда Украина попросит "авианосец под ключ" с командой и истребителями F-18.

Украинская армия пока что останется без многоцелевых военных вертолётов американской армии Blackhawk, которые местные чиновники запросили у США. Вместе с тем в Пентагоне пообещали, что Украине помогут найти подходящие варианты. О том, что представители Киева обращались с подобной просьбой в кабинеты Пентагона рассказал высокопоставленный оборонный функционер США. О чем в своей собственной публикации уже проинформировали журналисты РИА Новости.

Как пояснил анонимный специалист, Blackhawk Украине точно не передадут, но в тесной координации с киевскими военными чиновниками ищут подходящие варианты винтокрылых машин, которые наверняка не разочаруют Киев.

Вместе с тем ситуация на поле боя такова, что украинской армии нужно думать уже не о вертолётах или иной ударной компоненте, а о том, как при помощи опустошенной потерями армии удержать те территории, на которые ведётся наступление ВС РФ. Из-за плохой ситуации с набором военного персонала среди насильно мобилизованных, в текущих ВСУ очень высок уровень дезертирства. Так элитная бригада «Анна Киевская», чей личный состав готовили лучшие инструктора французской армии, ещё до прибытия на передовую потеряла до 30% личного состава, за что командир 155-й механизированной бригады был уволен, а на средних и младших офицеров бригадного соединения завели уголовные дела.