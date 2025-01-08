Что это было, когда одна сводная украинская БТГ поперла буром сразу на позиции, которые защищали как минимум три ударные полноценные бригады ВС РФ, гадают военные аналитики всего мира.

В мировую Сеть загрузили видео разгрома украинских танков и броневиков, решивших попытать скупого военного счастья, атаковав российские позиции в защитном периметре хуторского поселения Бердин и населённого пункта Большое Солдатское, расположенных в Курской области. Кадры, запечатлевшие крупную неудачу украинских военнослужащих, выложила редакция отечественного ТГ-канала «Военкоры Русской весны».

Как указывается в описании, несмотря на большую проделанную работу противодронных подразделений ВСУ, российские операторы дронов, догадываясь изначально, что украинцы используют РЭБ, сразу решили применять именно оптоволоконные дроны. Последние не оставили шансов украинским танкам и американским бронеавтомобилям Stryker, получившим в качестве оппонента БЛА «Князь Вандал Новгородский».









Именно 5 января ВСУ предприняли в утренней мгле внезапную контратаку, главное назначение которой было прервать успешное продвижение ВС России. Но вместо позитивных маневров, с промежуточной целью добраться до хутора Бердин, украинские штурмовики лишь попали в огненный периметр, обеспеченный скоординированным навалом артиллерийских подразделений и авиационно-тактических групп ВКС РФ.

6 января попытка была повторена уже в векторе атаки на Большое Солдатское, но опять без успеха.









Подчеркнем, что вместо вполне логичного насыщения ключевых оборонительных позиций на Донбассе, когда передовым группам российских военных осталось уже менее 7 километров для проникновения за административные границы Днепропетровской области, украинский Генштаб отчего-то решил, что лучше дефицитные подразделения, вооруженные бронетехникой, направить на курское направление. Из-за чего только за период осень-зима 2024-2025 ВСУ лишились контроля сразу на шестью городами, тогда как за зиму-весну-лето 2023-2024 украинская армия потеряла лишь Авдеевку.