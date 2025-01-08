Напомним, что собственные ВС Евросоюза находятся в зачаточном состоянии, а армия США занимает первое место в рейтинге сильнейших стран мира.

Евросоюз не даст Североамериканскому государству шанс на вторжение в Гренландию. Собственным воинственным настроением поделился главный французский дипломат Жан-Ноэль Барро. Об этом пишут журналисты Reuters.

По словам главы французского МИД, Евросоюз надёжно бдит свои границы, и ни одно государство не сможет безнаказанно совершить атаку на суверенные границы европейского государственного образования. Как заявил Барро. Европа – сильный континент. Так прокомментировал министерский руководитель слова Трампа, в которых последний желает присоединения Гренландии к США.

Так же французский дипломат особенно подчеркнул, что ЕС не должен больше спать, а должен услышать будильник и проснуться, немедленно начав укрепляться.









Как заверил Барро, по его мнению Штаты не осуществят вторжение в Гренландию.

А мы напомним, что Гренландия является составной частью Дании. Последняя является полноправным членом Европейского Союза. Сам остров имеет стратегическое значение, представляя единственный доступ ЕС к Арктике. Оная же является ресурсом, за который ведется геополитическое противостояние.

Поддерживает градус накала вокруг Гренландии и Илон Маск, заявивший, что жители Гренландии не против того, чтобы стать составной частью Америки.