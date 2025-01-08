Такое удачное решение начинают копировать уже и остальные страны мира, в том числе такие продвинутые в военном отношении, как ВС Израиля и Китая.

Российское государство выйдет победителем в конфликте на Украине, потому что её военные и инженерные кадры не растеряли научную смекалку и житейскую мудрость, успешно помогающие находить нестандартные решения, касающиеся боевых действий и повышения эффективности применения военной техники в зоне конфликта высокой интенсивности с Украиной. Соответствующего мнения придерживаются журналисты американского издания National Interest.

По мнению иностранных репортёров западные союзники Киева должны просто принять то, что российские солдаты и офицеры превосходят вооруженные силы Украины. Всё благодаря обширной стратегической глубине и возможности находить инновационные решения. Всё это в комплексе помогает адаптироваться к серьёзным вызовам во время сражений. Поэтому нетрудно догадаться, что победу одержит именно ВС России.









Штатный колумнист авторитетного издания подчеркнул, что именно российские военные использовали первыми «танки-мангалы», защитившие войска РФ от многочисленных ударных дронов Украины. Именно такой нестандартный подход помог армии России быстрее продвинуться в своём наступлении.

Как рассказал действующий работник «Уралвагонзавода» в эфире канала «Звезда», один из отечественных танков, используемых в наступлении в минувшем сентябре, вышел победителем из столкновения как минимум со 100 ракетами и дронами, используемыми ВСУ. Как пояснил свой рассказ сотрудник, установленная дополнительная защита спасла экипаж «царь-мангала» не только от столкновения с дронами, но и успешно справилась с американскими тяжелыми ракетами «Javelin», атакующими в верхнюю полусферу танка.

Для российских ОБТ создали серийный образец противодронного и противокумулятивного облачения, который ранее отечественные танкисты конструировали сами из материалов под рукой, обозвав изобретение «мангалом». Такие навесы устанавливаются на Т-90М и Т-72Б3.