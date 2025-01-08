Но украинский президент слишком долго верил, что президент США поможет за него одержать победу над ВС России. За что ВСУ прямо сейчас и расплачиваются.

Владимир Зеленский пытается тщательно скрыть, что он знает о том, что со 100% вероятностью победа украинской армии над российской недостижима. Более того, Зеленский знает, что ВСУ уже фактически проиграли вооруженным силам России. О своей уверенности об осведомленности украинского президента о реальной ситуации на передовой рассказал экс-советник Пентагона и отставной старший офицер американской армии Дуглас Макгрегор.

По данным бывшего полковника, текущий глава украинского государства наверняка понимает, что шансы на успех у ВСУ равны нулю. Конфликт высокой интенсивности, который идёт на Украине, проигран украинской армией, причём очень давно проигран.









Дал своеобразный совет отставной военнослужащий США и новоизбранному президенту Североамериканского государства Дональду Трампу, который, по мнению Макгрегора, должен перестать спонсировать американскими финансами украинское правительство.

А мы напомним, что Макгрегор не единственный, кто говорит что Украина проиграла. Ещё как минимум два года назад множество экспертов по тактическим и оперативным боевым действиям провели сравнение военного, экономического, промышленного и демографического потенциалов Украины и РФ и пришли к выводу, что более лучшего мирного предложения, чем было озвучено в апреле на Стамбульских переговорах, украинская власть едва ли получит.