В зависимости от модификации отечественные бомбы-планеры способны пролететь от линии ЛБС порядка 50-70 километров.

Оперативно-тактические звенья фронтовой авиации ВКС РФ впервые в качестве военной цели для удара планирующими боеприпасами стали использовать территорию в административных границах украинской Днепропетровской области с размещенными здесь объектами ВСУ. О новой головной боли украинского Генштаба и официального Киева рассказали корреспонденты сетевого издания «Страна.ua» и журналисты ресурса «Украина.ру».

По данным репортёров, раньше проводить бомбовые атаки военных объектов, рассредоточенных на обширном массиве земель в Днепропетровской области с технической точки зрения было невозможно. Но как только ЛБС стала стремительно сдвигаться к очередному украинскому региону, то практически все бомбы-планеры, используемые бомбардировочной авиацией ВС РФ, стали способны поражать наземные цели ВСУ. И что хуже для Владимира Зеленского как президента Украины, и Александра Сырского как главкома ВСУ, такие рейды бомбардировщиков ВКС РФ будут теперь регулярными.









Но и это ещё не все плохие новости для высшего политического и военного руководства украинского государства. После падения крупного населённого пункта Покровск перед российскими войсками открывается большая перспектива в виде оперативного простора, что вкупе с ослабленной украинской армией в своем текущем положении и слабых оборонительных порядках, практически не возводимых в Днепропетровской области, ставят очень много неудобных вопросов и вызовов перед властью в Киеве.

Подчеркнем что по данным иностранной прессы в лице Bild, до территории Днепропетровщины российским военным осталось пройти порядка 7 километров. А первые бои на новой украинской области для СВО начнутся спустя несколько недель.

Напомним, что ФАБ-500 и ФАБ-1500 с модулями УМПК летят на расстояние до 70 километров, ФАБ-3000 в актуальных модификациях до 60 км.