Тем временем на фоне слишком низких политических рейтингов в отставку ушел премьер Джастин Трюдо.

Избранный президент Североамериканского государства Дональд Трамп разместил изображение политической карты Америки, где изображены США, включающие в себя Канаду как новые земли. Изображение появилось в западной соцсети спустя пару часов после угроз 78-летнего политика продемонстрировать «экономическую силу», способную помочь Штатам поглотить Канаду, подчеркивают журналисты Guardian.

А мы отметим, что Трамп не забывает лишний раз напомнить, что Канада могла бы стать 51-м штатом Америки. На пресс-конференции 7 января 47-й президент США еще раз повторил, что пунктирная линия на карте(госграница между Штатами и Канадой) не должна существовать. Без этой линии будет гораздо лучше национальной безопасности обеих стран.









Так же Трамп прямо заявил, что у Канады слишком маленькая армия, неспособная в случае серьёзного конфликта защитить это североамериканское государство. И этим приходится заниматься военным США, что по мнению будущего главы Белого дома, несправедливо с финансовой точки зрения.









Тем временем подстегиваемый крайне низкими политическими рейтингами объявил о своей добровольной отставке местный премьер-министр Джастин Трюдо, у которого ещё во время первого пребывания у власти Трампа в Вашингтоне не сложилось нормальных рабочих отношений.