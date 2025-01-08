Но все выделенные Конгрессом для Украины средства, команда 46-го президента США до 20 января всё равно не успеет освоить.

Стремительно уходящая команда Джо Байдена хочет в будущий четверг объявить о пакете военной поддержки украинской армии, который с максимальной вероятностью будет последним актом военной помощи от текущей президентской администрации. Такой информацией обладают источники ИА AP, заседающие в федеральном правительстве Североамериканского государства. Об этом написали украинские журналисты сетевого издания «Страна.ua».

По данным высокопоставленных информаторов, о том, что Украина получит очередной пакет военной поддержки, будет объявлено во время представительной встречи на авиабазе «Рамштайн» в Германии.

Не прокомментировали источники стоимость акта поддержки, но предположили, что финальный акт будет «обильным и объемным». Вместе с тем высока вероятность, что в последнем пакете поддержки не получится передать ассортимент вооружения на 4 млрд. долларов, которыми располагает Конгресс. Скорее всего останется порядка 2 млрд. долларов, которые смогут отправить Киеву уже чиновники новой администрации Дональда Трампа.