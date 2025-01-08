Никто не хочет злить Россию. Да и СПГ намного дороже "трубного газа". Так зачем менять выгодную стратегию торговли с Европой?

Многолетние словесные рассуждения о появлении газопровода, начало которого идёт из Катара, а дальше по территории Сирии и Турции трубный газ должен пойти в Европу, кажется затихнут. По той простой причине, что официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари, отверг такую возможность.

Дипломатический работник в беседе с журналистами из ТАСС рассказал, что в Катаре сейчас больше думают о гуманитарной и технической поддержке новых властей Сирии, чем о поставках газа на территорию Европейского Союза.

А мы напомним, что Европа и так получает природный газ из Катара. Причем катарский газ поставляется посредством СПГ, который намного дороже классической трубопроводной газовой смеси. К тому же СПГ, в отличие от газа по трубе, может поставляться в любую страну, где есть портовая инфраструктура для приёма сжиженного газа, а цены на такой газ в определенных государствах гораздо выше, чем на СПГ газ в Европе. Это касается, в особенности, азиатского региона. Поэтому то, что имело смысл в начале 2000-х годов, потеряло свою актуальность в 2025 году, когда Катар довольно много инвестировал в развитие собственного производства СПГ.