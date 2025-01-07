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Главред Бутусов*: Курахово фактически потеряно, и теперь нужно отводить остальные силы ВСУ
Если ВСУ не отступят, то потери у украинских ВС значительно увеличатся.

    99% территории Курахово удерживают российские военнослужащие, и самым правильным решением в данной ситуации было бы отдать крайне быстрый приказ об отступлении украинских ВС с данного участка. О непростой оперативной обстановке информирует собственных читателей Юрий Бутусов.

   Как заявил главный редактор портала «Цензор.нет», крупный населённый пункт Курахово никто из крупных отрядов ВСУ не удерживает, единственное место, где находятся ощутимые группы украинских военных, это местный кластер промышленной зоны и защитный периметр ТЭЦ. Причем для удержания данных участков необходима большого объема логистика. Так как по узкой полосе должны снабжаться сразу несколько соединений ВСУ бригадного уровня.



   По Бутусову, обороняться за осколки Курахово довольно необоснованно по той простой причине, потому что тактические схемы для ВСУ абсолютно неудобны. Как объяснили в личной беседе командиры украинских подразделений, державшие оборону на местах, лучшее решение в данной ситуации – это перегруппироваться. То есть занять рубежи обороны в более дальних тыловых районах, защитив фланги.

   Вместе с тем совсем по-другому действует высшее украинское командование, которое выбрало старую тактическую схему, используемую во время провальных боёв за Соледар, Угледар, Бахмут и Авдеевку. То есть вклинивание ВС РФ в украинские порядки с последующим расчленением единого сектора украинской обороны на множество более мелких с последующим их обезвреживанием.

   И когда генералы ВСУ выбирают подобную тактику, то отступать всё равно приходится на более выгодные рубежи, но на новых участках украинской обороны уже нет сил удерживать удобные позиции. Из-за его отступать приходится всё дальше и дальше. Точно так происходит во время текущих боёв рядом с Покровском и Великой Новосёлкой.

* –  признан в России иностранным агентом

#всу #сводки с передовой #курахово #кураховское направление #украинская армия
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