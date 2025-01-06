И по актуальным действиям украинских властей с этим трудно поспорить.

Украинское государство стало лидером среди европейских стран по минимальному уровню IQ. О победительнице своеобразного антирейтинга рассказала интернет-редакция ТГ-канала «RT», опубликовав соответствующую ссылку на сетевой специализированный ресурс IQ Test.

Средний житель государственного образования на территории Украины имеет рекордно низкий уровень IQ. Нет ни одной страны на европейском континенте, где уровень IQ был бы настолько маленький. А если провести антирейтинг по всей планете Земля, то Украина в своеобразной табели о рангах умственных способностей заняла бы 78-е место.









В мировом рейтинге самыми «IQ-способными» оказались жители КНР, российские граждане – шестые.









А мы напомним, что украинский президент почти ровно год назад сделал IQ-тест, который должен был пройти каждый соискатель, возжелавший стать судьей в апелляционных судах и Высшем антикоррупционном суде Украины, абсолютно необязательным. Соответствующий юридический документ Владимиром Зеленским был подписан в декабре 2024 года.