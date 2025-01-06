Пока доля российских ВС на передовых позициях растёт, в ВСУ заметна обратная ситуация. Всё из-за высоких потерь среди новобранцев и массового дезертирства.

Военнослужащие ВСУ фиксируют всё большее количество военных российской армии, пребывающих на передовые позиции рядом с украинскими окопами и защитными укреплениями. О непростой оперативной обстановке в зоне активных боёв на востоке Украины зарубежным корреспондентам в лице американского издания Washington Post рассказали обыкновенные солдаты ВСУ.

По данным украинских военных, наступление ВС РФ не застопорилось, а ударный потенциал отечественных подразделений по-прежнему так же высок, как и ранее. И чем дальше длится противостояние, тем выше вероятность, что самые главные транспортные артерии на Донбассе будут утеряны для украинских подразделений.









Со стороны же ВСУ западные журналисты видят обратную тенденцию: из-за длительных боёв по естественным причинам выбывают из строя всё больше и больше украинских солдат и офицеров, которых некем заменить. А те, кто ещё держат строй, теряют присутствие морального духа, как и падают в психологическом и физическом здоровье, будучи неспособными удерживать даже хорошо укрепленные позиции.

Некоторые из бойцов ВСУ предполагают, что лучше мир заключить с РФ сейчас, ведь дальше оперативная обстановка на ЛБС для Киева будет заметно хуже, а Кремль может потребовать гораздо больше, чем это могло бы быть, если бы мир заключили в текущем январе.