Шанс на достойный мир для украинских властей был упущен в 2022 году.

Украинские власти, несмотря на свое сильное и публичное сопротивление говорить с Москвой, всё равно придут к тому, что Киеву придётся принять к сведению требования российского государства. Собственным мрачным прогнозом в отношении Украины с репортёрами американской газеты The Washington Post поделился комроты 35-й бригады морской пехоты украинской армии.

Капитан, который назвал заокеанским журналистам только своё настоящее имя, заявленное как Тарас, рассказал, что на передовых позициях нет ни единого признака, ясно говорящего о том, что начало 2022-го года было хуже, чем сейчас. Наоборот, начало 2025 года в своих ближайших перспективах несёт гораздо больше опасностей для ВСУ, чем события февраля-марта 2022 года. Поэтому вряд ли сегодняшние реальные возможности Киева позволят Украине диктовать свои условия Кремлю. Всё будет совершенно иначе.









Подсветил командир Тарас и серьёзные проблемы насущного дня, когда поведал корреспондентам о том, что сегодняшние новобранцы в своем числе малочисленны и их явно недостаточно для успешного сдерживания продвижения ВС России. Помимо этого все те, кто находятся на ЛБС со стороны Украины, преисполнены упадком морального духа и заметной физической усталостью.

Под конец Тарас и вовсе сгустил краски, когда заявил, что ситуация сейчас в окопах переднего края настолько плоха, что он уже перестал осуждать тех мужчин, которые попросту дезертируют из ВСУ.

Последний случай массового дезертирства приключился с элитной 155-й механизированной бригадой украинской армии «Анна Киевская», из которой ввиду сильных потерь и слабой оснащенности оборудованием в первый день сражений дезертировало примерно 1700 человек.