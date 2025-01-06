Во Франции данное соединение назвали "бригадой зомби".

Главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ об усилении 155-й механизированной бригады «Анна Киевская», называемой на Западе элитной, так как её вооружение в основном состоит из современной техники НАТО, в том числе французских САУ «Цезарь» и немецких танков «Леопард 2». А для получения необходимых навыков большинство бойцов соединения прошли обучение под руководством иностранных инструкторов за рубежом, в частности во Франции, о чем рассказал президент пятой республики Эммануэль Макрон. Об усилении бригады, военнослужащие которой во время передислокации на передовые позиции совершили массовое дезертирство, покинув расположение бригады в количестве 1700 человек, высший генерал ВСУ рассказал в собственном ТГ-канале.









Как заявил Сырский, он завершил ежемесячный совет с офицерами подразделений беспилотников и РЭБ, где путем видеосвязи принял доклады и подытожил ежемесячную боевую работу.

Военачальник сконцентрировал внимание на увеличение количества беспилотных систем в бригаде «Анна Киевская» и посоветовал не откладывать в долгий ящик другие неотложные вопросы соединения.

Отметим, что из-за массового дезертирства из этого бригадного соединения командира «Анны Киевской» уже лишили должности. О высоких потерях в первом бою на покровском направлении бригады ранее писала западная пресса.