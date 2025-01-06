Какой смысл идти в контрнаступление, когда твои силы и без того отступают с повышенной скоростью на Донбассе, вопрос довольно сложный.

Довольно предсказуемо закончился рейд тяжелобронированного западного танка в российское приграничье, подбитого одним из отечественных подразделений. Речь идёт о достаточно редком для СВО британском образце, в силуэте которого легко угадывается Challenger 2 – довольно актуальный образец современной бронетехники. Именно он был уничтожен огнём морпехов 155-й бригады Тихоокеанского флота, действующей на курском направлении.









Соответствующие кадры разместил ТГ-канал «Тройка». Как проинформировала редакция военного паблика, уничтожили зарубежный ОБТ в местной лесополосе.

И как указали отечественные журналисты «РГ», Курщина стала роковым местом для продукции британских оружейников. Именно на территории Курской области ранее были уничтожены как минимум два зарубежных образца британского танкопрома, которые не смогли противиться дронам семейства «Князь Вандал Новгородский» – всё из-за выдающихся противоРЭБных характеристик. Именно дроны на оптоволокне без проблем сопротивляются любому помеховому воздействию: из-за особенностей передачи цифрового сигнала посредством световых волн, заключенных в защитную оболочку внешней оптоволоконной оплетки.









А мы напомним, что по более ранней сводке от МО РФ, вчерашняя контратака ВСУ не возымела действия, будучи полностью разгромленной, попав прямиком в капкан российских военных в Курской области.