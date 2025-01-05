Украинский Генштаб пытается осуществить свежее контрнаступление в направлении восточнее Суджи.

Российские подразделения за последние 24 часа смогли нивелировать два контрудара украинских штурмовиков, действующих в одном из приграничных районов Курщины. Как рассказала пресс-служба отечественного оборонного ведомства, ВС РФ нанесли огневое поражение соединениям ВСУ, рассредоточенным по периметру 15 населённых пунктов.

Как указано в пресс-релизе, армейские подразделения группы «Север» атаковали местоположение 4 подразделений ТрО, 4 механизированных бригад, 4 десантных бригад и одной бригады морской пехоты.

По последней информации ВСУ предприняли попытку наступательных действий десантно-штурмового характера на хутор Бердин. Российской атаке подверглись два украинских ОБТ, инженерная машина разминирования и 12 броневиков с десантом ВСУ.

Украинская колонна из танков и броневиков в Курской области. Источник изображения: ТГ-канал "Военный осведомитель"





Отмечается уничтожение танков и десантных машин. Как прокомментировали в МО РФ, украинская сторона вознамерилась собственными контрнаступательными действиями сначала замедлить, а потом и полностью заблокировать возможность атакующих действий ВС России.

Отметим, что сегодня жарко и в районе Елизаветовки, где один-единственный экипаж российского танка смог отбить атаку двух украинских ОБТ, решивших засадным маневром заблокировать прорыв отечественных штурмовиков.