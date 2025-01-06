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Madarator
Reuters: США планируют ввести новые санкции в отношении России
Но вряд ли такая мера поможет Украине победить ВС РФ.

   Уходящая команда 46-го президента Североамериканского государства вынашивает планы о введении дополнительных мер санкционного давления на Москву. Предполагается, что Белый дом хочет «атаковать» транспортирующие отечественную нефть судна-танкеры, введя на них экономические санкции.

   Как рассказали информаторы Reuters, высокопоставленные функционеры текущей вашингтонской администрации вынашивает идею ограничений именно на те корабли, которые перевозят российское черное золото для продажи куда дороже лимитного ограничения в 60 американских долларов за баррель.



    Предполагается и введение санкций и против топ-менеджеров компаний, возглавляющих организации, продающие нефть выше лимитного ограничения.

   А по данным американской газеты The Washington Post Байден и его советники не прочь ввести санкции и на отечественный энергетический сектор.

   В то же время по данным ИА Bloomberg члены, входящие в организацию G7, могут заблокировать вообще любую покупку нефти, адрес происхождения которой именно Россия.

#санкции #джо байден #санкции против россии #санкции запада #санкции сша #reuters
Источник: reuters.com
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