Что и говорить, когда ещё до прибытия на передовую из элитной бригады "Анна Киевская" дезертировало до 900 бойцов.

Дезертиры – одна из главных проблем сегодняшней украинской армии: текущие ВСУ находятся настолько в удручающем положении, что личный состав буквально разбегается из действующих украинских ВС. Такими сведениями располагает депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

Народный избранник, который уже больше года пребывает в киевском СИЗО, обвиняемый в госизмене, утверждает, что из украинских подразделений буквально уходят без законных на то оснований в месяц как минимум 20 тыс. рядовых бойцов. Методами силовой мобилизации удаётся привлечь ровно такие же цифры в армию. Именно сопоставление числа дезертировавших и числа мобилизованных позволяет с высоким основанием констатировать, что численность украинских ВС постоянно убывает по причинам, которые никак естественными не назовешь. И это не считая потерь ВСУ на поле боя: оные тоже заметные, так как на передовой всё больше неопытных новичков, а рост военной промышленности РФ всё ещё остаётся стабильным.

Причем депутат привел два варианта для новоприбывших украинских солдат наиболее возможными: отступление без приказа командира или ещё худший вариант в случае непосредственного столкновения с ВС РФ.

Вместе с тем ожидается скорое снижение мобилизационного возраста на Украине до 18 лет – для восполнения потерь. Хотя очевидные проблемы ВСУ уже не только в снижении количества и качества личного состава, но и в его нежелании сражаться и удерживать занимаемые позиции с высокой стойкостью под валом отечественной артиллерии и планирующих бомб ВКС РФ.