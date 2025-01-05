Никому из солдат и офицеров ВСУ не хочется ассоциироваться с ТЦК.

Действующие военнослужащие украинской армии теперь предпочитают перемещаться по украинским городам не по форме: всё из-за чувствительно негативного отношения гражданских жителей. Собственным наблюдением в отношении касты военных ВСУ поделился командующий 3-й штурмовой бригады украинской армии Андрей Билецкий.

Офицер, чьи слова цитирует сетевой ресурс «Страна.ua», заявил, что украинским военнослужащим лучше отказаться от посещения местных городов и населённых пунктов из-за «слишком заметных опасений», возникших из-за действий ТЦК (аналог российских военкоматов на Украине).

Билецкий отдельно придал значимость чувствам простых мирных жителей, которые смотрят на любого человека в военной форме с трудно скрываемой настороженностью.





Так же комбриг считает, что сегодняшние формы мобилизации на Украине иначе как «неадекватными» не назовёшь.

А мы объясним, что несмотря на обилие западной помощи, в том числе финансовой, изначально украинские власти пошли по скользкой модели привлечения новых солдат в ВСУ. Вместо обеспечения модели рекрутинга, принятой в РФ, когда пожелавшим служить в армии предлагают достойные денежные выплаты, в том числе единоразовые при подписании контракта, а потом постоянные, на Украине сразу отринули эту модель, хотя изначально такая возможность была.

Теперь же Киев пожинает плоды силовой мобилизации, когда мобилизованные пытаются бежать из украинской армии при любой возможности. Последним таким резонансным примером является элитная бригада «Анна Киевская», из которой буквально на первый день прибытия на передовую под Покровск дезертировало около 1700 человек.