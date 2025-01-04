А литий является одним из важнейших металлов сегодня, из которого производятся аккумуляторные батареи. В большом количестве лития нуждается космическая промышленность, медицина. Необходим литий и для производства стекла и керамики.

Российская армия смогла добиться контроля над небольшим населённым пунктом Донецкой области – поселением Шевченково. Но несмотря на свои малые размеры, данное н.п. представляет собой крупнейшее н Украине месторождение лития. Причем последний добывается шахтным способом.

На карте украинского паблика OSINT-специалистов Deep State по геолокационным меткам указывается что н.п. Шевченково ещё не полностью освобождён. Контроль штурмовиков ВС РФ указывается лишь над восточным сектором украинской обороны.

Но что примечательно, как раз Шевченковское месторождение литиевых руд и находится в восточной части поселения. О чем информируют собственных читателей журналисты «Страна.ua».









А мы напомним, что в литии остро нуждаются черная и цветная металлургия, медицинская и химическая промышленность. Используют литий и в космической сфере. Но особенно литий востребован в настоящее время в автомобильном производстве. Потому что литий один из важнейших компонентов литий-ионных аккумуляторов.









Подчеркнем, что надеясь «надавить» на Трампа, Зеленский хотел убедить первого увеличить помощь Украине пообещав доступ американским корпорациям, в том числе, и к месторождению лития. Объяснив, что это очень заманчивое и достойное предложение украинского правительства. Хотя эксперты, опрошенные журналистами «Страны» уверены, что никто в здравом уме инвестировать в проект, в котором себестоимость добычи и последующей переработки обойдется потенциальному инвестору не в один миллиард долларов, не будет. Тем более намного с экономической точки зрения выгодней приобрести такой объект к Китае или Чили с Австралией, но точно не на Украине, где кипит крупный вооружённый конфликт и сильна коррупция, - заверил эксперт Перелыгин.