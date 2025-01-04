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MWM: Су-57 превосходит другие самолеты по опыту участия в боевых условиях
Ни американский F-22, ни тем более китайский J-20, не сравнятся с самой современной российской "Сушкой" по испытанности.

   Есть единственный самолёт в мире, который на голову превосходит другие боевые истребители пятого поколения, действуя в непростых условиях современного конфликта высокой интенсивности. Речь идёт о российском многофункциональном тяжелом истребителе Су-57, о чем информирует собственных читателей редакция Military Watch Magazine. 

   В статье от штатного колумниста журнала подчеркивается, что Су-57 является настоящим ветераном современных сражений, ведя воздушные бои и выполняя иные ответственные миссии на передовой российской спецоперации на Украине, начиная с 24 февраля 2022 года и по сегодняшний день. Ни у одного истребителя 5-го поколения, кроме отечественного Су, нет такого богатого опыта конфликтов, сделали акцент репортёры MWM.



   «Пятьдесят седьмые» выполняли функцию подавления ПВО, сражались с оппонентами из украинской армии и атаковали наземные военные цели, действуя в охраняемом воздушном пространстве, где несли вахту украинские зенитчики при помощи самых современных комплексов ЗРК, в том числе таких актуальных образцов, как Patriot PAC-3 MSE и NASAMS-2\3. И большинство миссий, порученных российским пилотам Су-57 оказались выполненными.

   Сделали в американском журнале комплимент и российской оборонной промышленности, продолжавшей штамповать в режиме конвейера вертолёты и самолёты, так и осуществлявшей починку, обновление и дооборудование уже выпущенных образцов.

   Напомним, всего на январь 2025 года только три государства обладают истребителями 5-го поколения: это Североамериканское государство с F-22 и F-35, Китай с J-20 и J-35 и Россия с Су-57.

#инопресса #су-57 #инопресса о российском вооружении #су-57м #су-57э
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