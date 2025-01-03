Новый сезон политических представлений уже стартовал.

Дональд Трамп после официального вступления в должность президента Североамериканского государства намерен оказать санкционное давление на Международный уголовный суд, главный офис которого находится в Гааге. 78-летний политик обвиняет судей МУС в выдаче ордера на арест премьера государства Израиль.

О том, что с самой высокой вероятностью очень скоро персонал Международного уголовного суда ждут большие неприятности, в своей свежей публикации рассказали журналисты Israel Hayom.

Первые акты о введении санкций против МУС от Дональда Трампа в публичном доступе, как официальные указы американского президента, могут появиться 21 января.

Утверждается, что санкции коснутся как конкретных представителей организации, таких как судьи и прокуроры, так и всего судейского института в комплексе.









Предполагается, что команда будущей президентской администрации классифицирует МУС, как организацию, ставящую интересы США под прямую угрозу. Точно такая процедура обычно используется Госдепом Штатов, классифицирующим подобным образом различные террористические организованные структуры.

Если инсайд издания окажется правдой, то такое обозначение станет тяжким уроном для всех тех, кто сотрудничает с судом МУС.

Например, все финансовые учреждения должны в одностороннем порядке разорвать все экономические и финансовые отношения с МУС. Иначе – санкции американского правительства. Предполагается, что работники МУС после ввода таких санкционных мер останутся без кредитных карт, которые можно будет использовать только для приобретения продуктов питания. А все активы лиц, принадлежащих к организации, размещенные на территории США, замораживаются.