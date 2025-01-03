Киев всеми силами пытается "на зубок" попробовать красные линии России.

Несмотря на бравурные заявления украинских властей о наличии в ВСУ целого списка дальнобойных гибридных боеприпасов, способных двигаться вперёд благодаря реактивному движителю, работа над некоторыми из них до сих пор не доведена до логического конца. Последнее утверждение особенно актуально в адрес гибридной ракеты-дрона «Трембита», чья дальнобойная вариация, способная преодолеть в воздушном пространстве 650 километров и достичь российской столицы. Так по информации, добытой корреспондентами британского издания The Telegraph, на разработку такой итерации «Трембмиты» уйдет около 12 месяцев.

В сетевой газете заключили, что громкие слова, прозвучавшие от украинских официальных лиц, не делают «Трембиту» уникальной и превосходной. И как вооружение, она точно будет проигрывать борьбу по точности и мощности оперативно-тактическим боеприпасам ATACMS, как и авиационным ракетам семейства Storm Shadow\SCALP.









И хотя по мнению украинских специалистов, создавших данный гибридный дрон, главный смысл появления такого боеприпаса – это относительная независимость от передачи западными союзниками Киева дальнобойных управляемых снарядов, уничтожать укрепленные цели дрон-ракета не сможет. Залповый режим «Трембит» может разрушить крупное сооружение по производству военного оборудования или техники, но пробиться сквозь бетонированный слой защиты, прикрывающей подземный бункер, не в состоянии. Единственное преимущество современного украинского эрзац-вооружения – это низкая стоимость в сравнении с любой из вариаций ракеты ATACMS. Так как один дрон-ракета будет точно стоить меньше чем 1 млн. долларов.

Тем временем в самое ближайшее время в промышленное производство будет отправлена менее дальнобойная и убойная версия «Трембиты», способная пролететь 150 км с 20-килограммовым грузом взрывчатого вещества.