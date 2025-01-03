После с самой высокой вероятностью Киев будет ожидать глубокий и долгий демографический кризис.

Законодательный акт о снижении возраста мобилизации до 18 лет украинские парламентарии Верховной Рады примут в самое ближайшее время, счёт которому идёт на дни. О скорых изменениях в мобилизационном законодательстве украинского государства проинформировал пресс-центр Службы внешней разведки РФ. Полученные сведения представителей СВР первыми опубликовали журналисты ТАСС.

О том, что украинской армии не обойтись без непопулярных среди местного населения мобилизационных мер, уведомили высших правительственных функционеров Киева высокопоставленные сотрудники и чиновники США.









Тем временем наглядно понимая, чем грозит подобное решение государствам Восточной Европы, местные власти уже подготовили ряд мер и решений для приёма очередной волны беженцев с Украины, которые попытаются покинуть украинскую территорию из-за ужесточения мер по мобилизации, рассказали в СВР.

Напомним, что поколение украинских граждан 18-25 лет относится к наименее многочисленной категории украинских жителей, насчитывающих порядка 2,5 млн. И их мобилизация вряд ли кардинальным образом повлияет на ситуацию на передовой, а вот значимо ухудшить и без того плохую демографическую среду на Украине очень даже может.