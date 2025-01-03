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В Приднестровье прекратили работу все предприятия местной промышленности
Молдова остановила все поставки газа в собственный приграничный регион.

   Нет ни одного предприятия местной промышленности Приднестровья, которое продолжает работу на фоне полного отсутствия энергетических ресурсов. Довольно пессимистичные известия озвучил высокопоставленный чиновник ПМР.

   По словам первого зампредседателя правительства, промышленный сектор республики полностью обесточен. Цитирует слова министра экономического развития издание «Новости Приднестровья».  

    Но Сергей Оболотник поспешил успокоить общественность, заявив, что к прекращению поставок газовой смеси в республике готовились и список предварительных решений был заранее заготовлен. Но какой в точности будет итог, пока никто не знает.



   Вместе с чем правительственный функционер не стал молчать и о потенциальных рисках, заключив, что некоторые из местных заводов могут навсегда выйти из строя из-за особенностей производства.

   А мы напомним, что на территории Приднестровья с 8:00 по Москве пропало центральное отопление, как и горячее водоснабжение. Единственные объекты, которых не коснулся тепловой блэкаут – это медицинские учреждения и здания минтруда.

   О том, что без российского газа останется вся территория Молдавии, стало известно после того, как уведомительное письмо топ-менеджменту «Молдавгаза» выслал отечественный «Газпром». После 1 января 2025 года на территории молдавского государства и ПМР власти ввели режим ЧС.

#энергетический кризис #молдавия #приднестровье #энергетический коллапс #энергетический кризис в молдавии
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