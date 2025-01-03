Пора возвращаться к карданному подвесу и хронометру – морским навигационным приборам прямиком из средних веков.

Польские моряки не удовлетворены нормальной работой современного навигационного оборудования, использующего в своём функционале сигнал GPS. Последний демонстрирует серьёзную нестабильность во время своего использования на Балтике. Об этом информирует собственных слушателей местная радиостанция RMF FM.

По сведениям польских радиоведущих, искажения сигнала, как и его отсутствие, настолько сильны, что проблемы с навигационным цифровым потоком отмечаются даже в северных областях Польши.

Как резюмировал польский рыбак, проживающий в населённом пункте Хель, спутниковые комплексы, как и радар, отказались полностью бесполезны, не выдавая необходимые данные.









Непреодолимые трудности, возникающие при работе с современным оборудованием привели лишь к тому, что польские моряки были вынуждены вернуться к традиционным методам морской навигации. И как со смехом добавил один из опрошенных радиоведущим собеседник, теперь каждый из нас должен вспомнить, что такое магнитный компас и с какой стороны у него находится циферблат.

Не менее курьёзный разговор произошел уже севернее: именно здесь финские работники пограничной службы посоветовали местным морякам из-за недавно возникших проблем c GPS полагаться исключительно на бумажные карты.