Одновременно европейские газовые хранилища опустошаются с рекордной скоростью, что ещё больше ускоряет рост цены на голубое топливо.

Пока новость о прекращении транзита российского газа через территорию Украины встретили с замиранием сердца правительства Венгрии, Словакии и Молдавии, не менее пессимистичное настроение стало захватывать и остальные европейские государства, наблюдающие повышенный ценник на газ, который взял и поднялся до самой высокой отметки, зафиксированной с октября прошлого года. О том, что текущая зима без отечественного газа для многих европейских правительств будет точно нескучной, а в какой-то мере даже слишком волнительной, информирует читателей новостная заметка от американских корреспондентов Bloomberg.

Как выяснили зарубежные журналисты, как только поставки газа через украинские земли на территорию Евросоюза оказались заблокированы из-за утраты юридической силы газового контракта между Украиной и Россией, за которым последовало похолодание на европейском континенте, и как нельзя не вовремя возникшей паузы в нормальной работе норвежского предприятия по сжижению природного газа, всё это в комплексе подстегнуло повышение цены на газ на европейской бирже.

И как утверждают иностранные репортёры, любые проблемы в производственном цикле крупных предприятий по сжижению газа до состояния СПГ, будут вызывать кратковременные или не совсем всплески роста цены на газ на европейских биржах.

Следом за этим стоит ожидать вполне закономерное сокращение уже закачанных объемов газа в европейских хранилищах. В подземных же складах газа запасы последнего расходуются самыми резкими темпами начиная с 2021 года.

С наибольшей вероятностью газовый кризис для Европы в этом году не состоится – всё из-за необходимого количества накопленных запасов газовой смеси в хранилищах, а вот в следующем отопительном сезоне такие эксцессы возможны.