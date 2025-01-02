Дальний ракетоносец способен разгоняться до скоростей в 3 Маха.

Китайские конструкторы воочию в очередной раз убедились, как их собственный продукт летает. Перспективный бомбардировщик с малозаметными радиолокационными свойствами в очередной раз поднялся в воздух. Соответствующие кадры засняли очевидцы события. Предполагается, что взлетел дальний ракетоносец, полёт которого в диапазоне 2.9 — 3 Маха обеспечивает четыре турбинированных реактивных установки WS-15, позволяющих самолёту переходного поколения 5+ подниматься на высоту до 23 километров. Соответствующая публикация за авторством постоянного колумниста блога «Русское оружие» Евгения Даманцева появилась на днях.

По предположению российского эксперта по вооружениям, китайский самолёт может иметь в длину фюзеляж до 42.5 метров с размахом крыльев до 27 метров.









Согласно некоторым данным, оснащение передового самолёта бортовым комплексом с фазированной активной решеткой, способной работать в волновом диапазоне X/J, позволяет выявлять наземные групповые цели типа танк или БМП\БТР на предельном расстоянии до 250 километров. В случае боевой работы по военному флоту, в том числе американскому с задействованием сверхсовременных эсминцев класса Zumwalt, то такие цели будут выявляться на расстоянии до 130 км.

Первые демонстрационные полёты китайских самолётов 5-го и 6-го поколений состоялись 10 дней назад и тоже попали в объектив очевидцев.