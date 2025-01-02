Киев военным путём без прямого ввода войск НАТО успеха точно не добьется.

Дональду Трампу, как 47-му президенту Североамериканского государства, придется принять к сведению и сразу же согласиться, что Украина не обойдется в предстоящем гипотетическом мирном говоре с Россией без крупных территориальных уступок в адрес Москвы. Такой прогноз в сложных отношениях Москвы и Киева придерживаются журналисты сетевого ресурса 19FortyFive.

По мнению корреспондентов портала, Трамп будет вынужден оказаться в рамках возможного, из-за чего придется запустить процедуру по так называемой сделке с Кремлем, ради успешности которой Киев лишится ещё больше земель.









Также действующий президент США должен публично рассказать, что мечты украинского государства о членстве в североатлантическом альянсе так и останутся мечтами.

А мы вспомним, что навязчивая идея Владимира Зеленского увидеть Украину в НАТО, не оставляет первого ни на минуту: так в октябре прошлого года украинский президент заявил, что он готов остановить противостояние с РФ, если украинское государство возьмут в этот военно-политический блок.

В России же заявили, что никакого НАТО на территории Украины не будет – это красная линия для Москвы.