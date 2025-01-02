Дальнобойный беспилотный боеприпас, украшенный по-новогоднему, должен поднять настроение украинским расчётам ПВО.

На ночном небосклоне воздушного пространства украинской Днепропетровщины обыватели смогли записать видео с необычной расцветкой беспилотного аппарата принадлежности российских ВКС. Соответствующее видео, где дальнобойный ударный дрон переливается яркими и искрящимися всеми цветами новогодними гирляндами, появилось в ТГ-канале «Военный осведомитель».









Лишний раз засвидетельствовать о том, что это именно модель «Герани», должен характерный звук работы бензинового двигателя, напоминающего «звуковые трели» работающей газонокосилки.

Вместе не так радостно, как украинским огневым мобильным группам ПВО Днепропетровщины, часть из которых не отправилась на передовые позиции после последнего приказа главкома ВСУ Сырского, украинским солдатам и офицерам, вынужденным готовить фортификационные оборонительные узлы уже и в административных границах Днепропетровской области: всё из-за тяжелой оперативной обстановки на южном фасе обороны ВСУ в периметре южного Донбасса. Именно здесь дозачищаются очаги сопротивления украинских военных в местном кластере промышленной зоны и готовится крупная войсковая операция по освобождению Великой Новосёлки и самой главной цели предстоящей зимы-весны – крупного города Покровск, чье стратегическое значение для Киева и ВСУ трудно переоценить.