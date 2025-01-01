Такое своеволие украинских властей вряд ли оценят в Евросоюзе, зато похлопают в ладоши представители новой вашингтонской администрации.

Остановка поставок газа через украинские земли европейским потребителям вряд ли понравится руководству ЕС, потому что ставит под нокаутирующий удар некоторых членов Европейского Союза, полноправным участником которого так хочет стать сегодняшняя Украина.

О том, что для украинского государства отключение транзита российского газа через Украину – это событие исторического уровня сугубо с позитивной оценкой, рассказали представители местного Минэнерго.

Но с таким утверждением не слишком согласны корреспонденты французской Le Monde, считающие, что из-за только лишь слов, что транзит газовой смеси через территорию Украины будет невозможен, подхлестнули сегодняшнюю стоимость газа на энергетических рынках: а ведь холодное время и без таких спекулятивных заявлений заставляет цены на газ расти довольно быстро.

Так Нидерландский фьючерсный контракт TTF, считающийся эталоном природного газа ЕС, перешагнул планку в 50 евро, чего не было с октября 2023 года.

Вместе с тем в Еврокомиссии нисколько не расстроены прекращением транзита газа Москвы через Украину: Европа будет покупать сжиженный газ Североамериканского государства или катарский. Но такое решение имеет очевидные минусы: большая дороговизна поставок СПГ при их сравнении с трубным газом.

И хотя верховные власти ЕС заявляют, что импорт российских теплоносителей перестанет быть нужным к 2027 году, по факту РФ по-прежнему остается одним из основных поставщиков газа на европейский континент.

Напомним, что Россия находится на втором месте по поставкам газа в ЕС после Норвегии и опережает Штаты.

Причем по словам руководителя энергетического узла Института Жака Делора, ЕС обложил санкциями нефть и уголь из РФ, но не смог поступить подобным образом с российским газом.