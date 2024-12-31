Такой дрон "не уговоришь" отступить при помощи РЭБ.

Руководитель главного управления военной разведки ВСУ Кирилл Буданов* сделал заявление, что всё более массовое использование российскими передовыми подразделениями fpv-коптеров на оптоволоконном управлении превратилось в «одну огромную проблему» для украинской армии. Цитирует украинского генерал-лейтенанта зарубежное издание РБК-Украина.

По словам украинского военачальника переход ВС России на массовое применение беспилотников, управляемых вместо классического радиоканала, который не так сложно подавить или перехватить при помощи специализированных комплексов цифровым сигналом, облаченным в защитный кожух оптоволоконного кабеля, превратил 2024 год – в год начала доминирования новейших российских дронов на поле боя.

А мы напомним, что помимо беспрепятственного действия подобных известному «Князю Вандалу Новгородскому» беспилотных машин в зоне «сплошного РЭБ», позволяет оператору управлять дроном вплоть до удара в цель и получать во время боевой миссии видеопоток в исключительно высоком качестве, зависящем только от разрешения снимающей оптической матрицы.

Буквально на днях парой атакующих дронов был выбит достаточно редкий украинский танк Leopard-2 немецкого производства.

* – Внесен в России в перечень террористов и экстремистов