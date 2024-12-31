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Madarator
Глава ГУР Буданов*: российские FPV-дроны на оптоволокне становятся "огромной проблемой" для ВСУ
Такой дрон "не уговоришь" отступить при помощи РЭБ.

   Руководитель главного управления военной разведки ВСУ Кирилл Буданов* сделал заявление, что всё более массовое использование российскими передовыми подразделениями fpv-коптеров на оптоволоконном управлении превратилось в «одну огромную проблему» для украинской армии. Цитирует украинского генерал-лейтенанта зарубежное издание РБК-Украина.

   По словам украинского военачальника переход ВС России на массовое применение беспилотников, управляемых вместо классического радиоканала, который не так сложно подавить или перехватить при помощи специализированных комплексов цифровым сигналом, облаченным в защитный кожух оптоволоконного кабеля, превратил 2024 год – в год начала доминирования новейших российских дронов на поле боя.

   А мы напомним, что помимо беспрепятственного действия подобных известному «Князю Вандалу Новгородскому» беспилотных машин в зоне «сплошного РЭБ», позволяет оператору управлять дроном вплоть до удара в цель и получать во время боевой миссии видеопоток в исключительно высоком качестве, зависящем только от разрешения снимающей оптической матрицы.

   Буквально на днях парой атакующих дронов был выбит достаточно редкий украинский танк Leopard-2 немецкого производства.

* – Внесен в России в перечень террористов и экстремистов

#всу #российские дроны-камикадзе #беспилотные технологии #кирилл буданов #оптоволоконные дроны #российские дроны
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