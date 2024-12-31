Запах "независимости" всегда дорого стоит.

С 1 числа следующего года простые украинцы ощутят на себе подорожание обыкновенного трубного газа: об этом заявили местные представители нацкомиссии по энергетике. Теперь с января 2025 года трансфер газа для украинских граждан совершит резкий скачок сразу в 4 раза. Соответствующими сведениями располагают «Страна.ua».

Теперь вместо былых 160 гривен украинцы будут платить за одну тысячу кубических метров не менее 660 гривен.

Объяснили репортёры «Страны» и почему так произошло: наиболее вероятная версия резкого подорожания объясняется отказом от транзита газовой смеси РФ по украинской газотранспортной системе. Теперь потерю тех 900 млн. долларов, которые вносил Газпром для продолжения отправки через украинскую территорию собственного газа в Европу, придется компенсировать из кармана и без того небогатых жителей сегодняшней Украины.









Привел вызывающие интерес сведения по теме и главный управляющий украинской ГТС Дмитрий Липпа, заявивший, что в текущем году доход для украинского государства от эксплуатации местной ГТС лишь в пределах 15% обеспечивали сами украинцы, а оставшиеся 85% – была обеспечена транспортировкой газа РФ.

Подчеркнули корреспонденты «Страны» и то, что даже скачок стоимости тарифа на 500 гривен заполнит украинский бюджет на 10 млрд. гривен, но и этого недостаточно. В некотором будущем для компенсации выпадающих доходов потребуется тариф для украинских внутренних потребителей поднять до 2,5 раз или даже больше.

А мы напомним, что срок соглашения между Россией и Украиной о газовом транзите заканчивает собственное юридическое действие 31 декабря, после чего из заявлений Киева последовало, что украинская власть не намерена продлевать выгодное для себя соглашение.