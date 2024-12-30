Ещё хуже для Пентагона, если танк "пойдет по рукам" и отправится в Китай, Иран и Северную Корею.

Российские бойцы находятся в шаге от мероприятий по так называемому реверсинжинирингу тяжелой американской бронетехники, отбитой в боях у украинских военных. Речь идёт об ОБТ Abrams M1, очутившимся в качестве трофея в расположении ВС РФ. Соответствующая новостная заметка вышла из-под пера журналистов Military Watch Magazine.

В собственном репортёрском расследовании американские корреспонденты выяснили, что Пентагон отправил на Украину в качестве помощи 31 образец Abrams, 20 из которых предположительно были уничтожены, а ещё несколько единиц были захвачены. И как указали штатные колумнисты издания, это прекрасный шанс для российских конструкторов и оружейников разобрать буквально до каждого винтика образец американского танкопрома.









В статье указали, что ещё с 2010-го года в Вашингтоне выражали опасения, что сделка по продаже Ираку американских «Абрамсов» была неправильным решением: всё из-за опасений изучить оппонентами США устройство этих достаточно актуальных для современных вооруженных конфликтов танков. Но как оказалось, ничего в последствии страшного не произошло.

Но вот спустя полтора десятилетия Пентагон «дождался» такого исхода, так как теперь несколько «Абрамсов» находятся уже на территории РФ, где наверняка будут очень плотно изучены, как и отправлены после союзникам Москвы: Пекину, Тегерану и возможно Пхеньяну в качестве пособия для разборки.