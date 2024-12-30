В удержание Покровска в Киеве уже не верят.

Украинский Генштаб не стал затягивать с переброской нескольких собственных крупных подразделений к административным границам Днепропетровщины: в Киеве предполагают, что сделав превентивный маневр резервами, они на некоторый период времени застрахуют прорыв российских ВС в новый украинский регион. О том, что оборонительная юго-западная линия ВСУ, расположенная рядом с Покровском, насыщается украинскими солдатами и офицерами, рассказали репортёры ТАСС после беседы российскими военными.

Как указали представители ВС РФ, развертывание новых партий украинских подразделений замечено в поселениях Новосергеевка, Новоалександровка и Надеждинка.









Предполагается, что по задумкам генералов ВСУ данные украинские военные смогут воспрепятствовать будущим наступательным действиям русских штурмовиков.

Отметим, что отступление бойцов ВСУ из бывшего Красноармейска ляжет на Киев не только политическим ударом, но так же экономическим и логистическим: расположенный на пересечении нескольких важнейших асфальтовых трасс Покровск представлял собой важный центр сборки украинской армии. Так же рядом с городом располагается угольная разработка, где добывался до недавнего времени коксующийся уголь – важный компонент металлургии Украины.