Шольц поступил ошибочно, снизив на 2025 год военную поддержку Украины ровно в 2 раза.

Бывший украинский посол в ФРГ– Андрей Мельник, получивший повышение от Владимира Зеленского в виде должности представителя Украины в ООН, в категорической манере потребовал у официального Берлина регулярных выплат в размере 20 млрд евро. Причем такая гигантская сумма должна уплачиваться Германией каждый год. Соответствующие сведения от экс-посла получили журналисты n-tv.

Германские корреспонденты выяснили, что заняться помощью украинскому государству должны новые власти ФРГ.

По мнению Мельника, коалиция, которая сформирует федеральное правительство, должна, не откладывая в долгий ящик, задуматься о том, что не менее 80 млрд евро должны быть зарезервированы за Украиной на следующие четыре года. Как выразился высокопоставленный дипломатический функционер Украины, это не трата, а самая настоящая «выгодная инвестиция». А ещё это «сигнал силы» для Североамериканского государства, Европейского Союза и РФ.

Под конец Мельник рассыпался похвалой в адрес команды Шольца, но всё-таки решил урезонить ФРГ, заявив, что всего этого недостаточно (оказанной Германией помощи).

Ещё Мельнику не понравилось, что Шольц решил на 2025 год вдвое урезать помощь Киеву в плане вооружения. Действующий посол в ООН рекомендовал отменить это «несправедливое решение».

А мы напомним читателям, что Мельник это тот украинский чиновник, который назвал канцлера Германии «обиженной ливерной колбасой».