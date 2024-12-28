В стороне останется и Брюссель, как слабый переговорщик.

Прекращение боестолкновений на Украине возможно лишь при условии взаимодействия только двух стран – США и РФ. Такого мнения корреспонденты немецкой газеты Berliner Zeitung.

Авторы публикации уверены, что не будут находиться в переговорной комнате и европейские союзники Киева, не говоря уже о высших украинских чиновниках.

И хотя с публичных трибун мы постоянно слышим яркие разговоры некоторых европейских лидеров о собственных интересах ЕС, решать когда украино-российский конфликт остановится, будут исключительно лидеры, представляющие Вашингтон и Москву.









Отметили германские корреспонденты и такой момент, что территория Украины наверняка будет свободна от присутствия военных НАТО: потому что это исключительное требования российских властей.

Сведения о том, что мирные встречи между представителями РФ и Украины будут начаты в 2025 году, проинформировала руководитель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Тем временем продолжать конфликт явно не в интересах Украины, чьи войска на земле отступают каждый день: даже несмотря на приказ Генштаба ВСУ о «ни шаге назад». Всё дело в слабой подготовке новоприбывших солдат и их сильнейшем нежелании находиться в окопах передней линии в ожидании прилёта российских снарядов и планирующих бомб ВКС РФ.