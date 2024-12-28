В Вашингтоне и Китае довольно потирают руки, получая всё более ослабленный в политическом и экономическом планах ЕС.

Военный блогер Александр Меркурис из Великобритании сделал собственный комментарий на высказывание высокопоставленного российского чиновника, посчитавшего, что Европа должна получить наказание. Речь идёт о словах Дмитрия Медведева, занимающего должность заместителя руководителя Совета безопасности РФ.

Так иностранный комментатор сказал по поводу речи Медведева, что власть ЕС самостоятельно лучше сама себе адресует наказания, чем если бы этим занялся сторонний внешнеполитический игрок.

Прокомментировал Меркурис, и каким образом Европа сама себя атакует. По мнению иностранного обозревателя, у Европы так получается, когда её высшее политическое руководство согласовывает и утверждает всё новые и новые экономические санкции против Москвы.









Как под конец своей речи заявил Меркурис, вряд ли в скором будущем ЕС значительно расширится и расширится вообще: Украину с наименьшей вероятностью возьмут в Европу.

Напомним, что из-за постоянных санкций в отношении отечественного нефтегазового сектора, Европа не отказалась полностью от российских закупок, а вынуждена делать их по усложнённым процедурам, из-за чего юридически газ и нефть Москвы перестают являться «российскими». Но такие действия со стороны ЕС значимо повышают конечную стоимость российских нефти и газа для стран Европы. Разумеется, это прекрасно понимают и в Брюсселе, но сделать с этим что-либо по настоящий день вразумительное ничего не могут.