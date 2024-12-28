Это первое боевое применение сверхдальнобойной системы противоракетного перехвата.

Перспективная система ПРО американского производства, известная как THAAD, была использована ближневосточным союзником Североамериканского государства во время перехвата баллистического боеприпаса при атаке территории Израиля. Именно этот случай стал первым после того, как Джо Байден передал Тель-Авиву в минувшем октябре передовой зенитный комплекс управляемого ракетного вооружения. Соответствующей информацией поделился с читателями Reuters.

Информированный источник в беседе с зарубежными журналистами уточнил, что Terminal High Altitude Area Defense была задействована во время атаки йеменскими хуситами израильского воздушного пространства ракетами, запущенными за последние сутки. Но точных данных сколько было сбито и какая доля успешного перехвата документально зафиксирована, пока что нет.









Отметим, что в октябре THAAD появился в Израиле вместе с сотней американских военнослужащих. И как уточнили российские журналисты из «РГ», созданный корпорацией Lockheed Martin противоракетный комплекс входит в эшелонированный защитный периметр обороны еврейского государства, и без того перенасыщенной различными зенитными системами.

Как подчеркивается в публикации, обычно эта передовая разработка в своём физическом развертывании состоит из 6 пусковых тубусов, размещенных на колёсных мобильных платформах. В последние интегрировано до 49 высокоскоростных ракетных перехватчиков. Плюсом идут блоки радио- и радиолокационного наблюдения. Для обслуживания всего комплекса оборудования необходима как минимум рота технического персонала.

Напомним, что ровно 24 часа назад военные Израиля атаковали йеменскую столицу Сана и несколько местных портов. Сами же хуситы ещё с октября прошлого года продолжают атаковать Израиль и любые связанные с ним силы в рамках солидарности с палестинцами.