Машинному зрению всё равно на помехи: при помощи оптики и встроенного софта компьютерный мозг дрона легко увидит настоящую цель.

Российские специалисты по машинному обучению смогли научить искусственный интеллект дальнобойных ударных беспилотников семейства «Герань» самостоятельно, без приказа со стороны различать заложенные в программном меню цели и принимать решение об их уничтожении: без использования обратной связи с командным центром, расположенным в РФ. О новых версиях «Гераней», которым воздействие даже многодиапазонных украинских РЭБ нипочем, в беседе с американскими корреспондентами Politico рассказал высокопоставленный украинский дипломат Всеволод Ченцов.

По словам украинского посла в ЕС, новейшие российские БПЛА самостоятельно выполняют боевые миссии, обнаруживая цели и сразу их атакуя. Так в ходе недавних атак уничтожались ключевые электростанции Украины.

Дипломат выразил мнение, что каждая последующая атака российских дронов покоряет новый уровень военной хитрости и тактической смекалки. И даже если мощному РЭБ украинской армии удалось заблокировать спутниковый навигационный сигнал, предназначенный для ключевой помощи дрону РФ, для нового поколения российских БЛА это ничего не меняет: объект, заложенный в электронный мозг беспилотника, уничтожается методом автономного распознавания цели. То есть дрон самостоятельно распознает силуэт, обычно принадлежащий электростанции, после чего следует процедура атаки на цель. А благодаря оснащению улучшенным термобарическим зарядом, выстоять удаётся далеко не всем украинским энергетическим объектам, даже защищенным дополнительными слоями бетонных блоков.